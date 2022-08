L’auto sfreccia per le strade di Copertino e attira l’attenzione della Polizia, 37enne ‘nervoso’ finisce in manette

Prima ha ‘attirato’ l’attenzione degli agenti che, in abiti civili e con un’auto-civetta, erano impegnati in un servizio nella città di Copertino, premendo un po’ troppo il piede sull’acceleratore. Poi, quando è stato fermato diversi chilometri dopo, li ha insospettiti con nervosismo “ingiustificato”. I segni di insofferenza e l’atteggiamento hanno spinto gli uomini in divisa a controllare l’auto con cui aveva sfrecciato per le strade del centro e l’abitazione. La perquisizione domiciliare, scattata per fare chiarezza, si è conclusa con il sequestro di 100 grammi di cocaina. Droga che ha fatto scattare l’arresto per un 37enne di Copertino con l’accusa di detenzione di stupefacenti. E non solo, gli è stato contestato anche il reato di possesso di arma clandestina dopo che i poliziotti hanno trovato, sempre in casa, una pistola con matricola abrasa e relativo munizionamento.

I fatti

L’arresto è scattato al termine di un’accurata indagine degli agenti della Sezione investigativa del Commissariato di Nardò. Mentre si trovavano a Copertino per un servizio, gli investigatori hanno notato un’auto che, a velocità sostenuta, sfrecciava per le vie del centro. Allarmati, gli uomini in divisa hanno inseguito e fermato la macchina, dopo qualche chilometro, per i dovuti controlli. A quel punto, un altro dettaglio non è passato inosservato. Il conducente (il 37enne) non è riuscito a nascondere il nervosismo, mostrando una certa “insofferenza”.

Un atteggiamento che ha destato altri sospetti negli operatori che prima hanno controllato il veicolo, poi hanno optato per la perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo. Perquisizione che, come detto, si è conclusa con il sequestro di circa 100 grammi di cocaina e di tutti gli strumenti necessari per tagliare e confezionare le dosi.

Non solo, sono state rinvenute tre pistole, di cui due di libera vendita e una clandestina con matricola abrasa ed il relativo munizionamento.

La perquisizione veniva estesa ad un altro immobile di proprietà dell’uomo, sito nelle marine di Nardò, dove sono spuntati fuori altri 10 grammi di cocaina, nascosti in un involucro di cellophane insieme ed altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, chiusi in un barattolo in cucina. Materiale tutto sottoposto a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il 37enne è stato accompagnato in Carcere.