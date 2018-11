Caserme aperte il 4 novembre, 60 bambini in visita al Comando provinciale di Lecce

Anche in Salento le Caserme hanno aperto le loro porte per una visita speciale, così come accade in tutta Italia in occasione del 4 novembre, giorno in cui si celebra l’Unità nazionale e le Forze Armate. Questa mattina, infatti, sessanta bambini hanno varcare la soglia del Comando provinciale di Lecce, per scoprire da vicino le attività disimpegnate dell’Arma. Tutte quelle “azioni” che solitamente sono abituati a vedere soltanto in tv e in qualche videogioco.

I piccoli alunni delle scuole del capoluogo appartenenti alla direzione didattica statale 4° circolo di via Cantobelli hanno visitato il Comando che si affaccia su via Lupiae, accompagnati dai genitori.

Ad accoglierli, c’erano il maggiore Paolo Nichilo, comandante del Nucleo investigativo e il tenente Valerio Monte, a capo del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce. Insieme a loro, altri uomini in divisa della radiomobile, ma anche gli artificieri e gli addetti ai lavori.



Nel cortile della caserma i militari hanno illustrato i servizi svolti, la tipologia dei mezzi in dotazione, tra i quali le Seat Leon, le Alfa Romeo Giulietta, le motociclette Bmw. Grande interesse ha suscitato il robottino Pedsco, in dotazione agli artificieri. Sono state inoltre mostrate alcune tecniche per rilevare le impronte digitali e per repertare oggetti sulla scena del crimine.