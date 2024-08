Mentre passeggia nel centro storico viene scippato della collanina, brutta avventura per un 56enne a Lecce

Stava tranquillamente passeggiando nel centro storico, quando, gli si è avvicinato un uomo e gli ha strappato la collanina.

Vittima di uno scippo, avvenuto in via delle Beccherie Vecchie, nei pressi di Porta San Biagio un 56enne.

L’aggressione, avvenuta in tarda mattinata, è stata fulminea. Il malvivente, approfittando dell’imprevisto, ha strattonato la vittima, strappandogli con violenza la collana d’oro dal collo. Nonostante la sorpresa, il 56enne ha tentato di reagire, innescando una colluttazione che gli ha provocato diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo presso il Pronto Soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione.

Nel frattempo, gli agenti della Polizia di Stato sono al lavoro per risalire all’identità del ladro. Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti stanno acquisendo le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di ottenere elementi utili a identificare il malvivente.