Dopo aver raggirato una donna affetta da deficit, sparisce con la compagna. Indagato un 60enne

Avrebbe approfittato dello stato di infermità mentale di una donna, con cui aveva intrapreso una relazione affettiva e di convivenza, per raggirarla. A.I., 60enne di Poggiardo, è indagato per circonvenzione di incapace ed appropriazione indebita.

Secondo l’accusa, rappresentata dal pubblico ministero Giorgia Villa, l’uomo, nel mese di febbraio del 2020, dopo aver carpito la fiducia della donna affetta da deficit (da novembre del 2019 era andato a convivere), le avrebbe fatto addirittura accettare la presenza in casa di un’altra donna, con la quale aveva già avviato una relazione sentimentale.

E dopo avere utilizzato la macchina della presunta persona offesa, per le commissioni quotidiane e per andare a trovare la sua famiglia di origine, avrebbe indotto la donna affetta da deficit mentale ad avviare la pratica per il passaggio di proprietà della macchina e poi a firmare la dichiarazione di vendita. E, infine, il 4 febbraio, si sarebbe allontanato con la compagna, facendo perdere le proprie tracce.

L’indagato è assistito dagli avvocati Silvio e Giorgio Caroli.