Accusato di abbandono di legname in un terreno comunale. Assolto un 44enne di Sannicola

Arriva l’assoluzione per il titolare di una ditta, accusato di abbandono di rifiuti. Dario Mezzi, 44enne di Sannicola, titolare della ditta “Mezzi Dario” è stato assolto dal giudice monocratico Annalisa De Benedictis, al termine del processo. È stata così accolta l’istanza avanzata dagli avvocati Rocco Vincenti e Lanfranco Leo.

In data 15 giugno la polizia locale di Sannicola aveva accertato che nei pressi della zona artigianale erano stati abbandonati rifiuti legnosi su di un terreno di proprietà del Comune. Ed attraverso le telecamere si rilevava che l’imputato si era recato sul posto con un autocarro con a bordo rifiuti legnosi per poi uscirvi senza niente.

L’imputato come detto è stato assolto per la particolare tenuità del fatto, anche perché in data 10 luglio del 2020, aveva provveduto a rimuovere i rifiuti dal terreno. Non solo, poiché ritiene il giudice, “l’imputato è persona incensurata e non abitualmente dedita a condotte criminose analoghe”.