Omicidio ex carabiniere a Copertino. Accertamenti investigativi dei Ris verso la confusione

Gli accertamenti per l’omicidio dell’ex carabiniere Silvano Nestola sono oramai giunti a conclusione. I Ris di Roma hanno terminato gran parte delle investigazioni. E sono ore di attesa per le analisi già depositate che si conosceranno nelle prossime ore. L’inchiesta coordinata dai pubblici ministeri Paola Guglielmi e Alberto Santacatterina è dunque vicina ad una possibile svolta.

Nei giorni scorsi i Sis (sezione investigazioni scientifiche) di Bari, si sono trattenuto per diverse ore, presso la caserma di San Donaci dove si trova il furgone sequestrato ad una coppia del posto. Sono stati effettuati rilievi e misurazioni alla ricerca di tracce e indizi dell’omicidio. Il materiale raccolto è stato poi trasmesso ai Ris di Roma. Intanto, sono stati analizzati tutti i reperti sequestrati al 70enne di San Donaci, Michele Aportone ed alla moglie Rossella Manieri, 62 anni, originaria di Copertino, indagati a piede libero per omicidio volontario. I Ris hanno eseguito una serie di tamponi alla ricerca di tracce di Dna. Ed hanno effettuato anche la perizia balistica per la comparazione tra le armi sequestrate e i quattro bossoli ritrovati sul luogo del delitto per verificare l’eventuale presenza di impronte papillari o tracce biologiche.

I due indagati sono difesi dall’avvocato Francesca Conte. I familiari della vittima sono assistiti dagli avvocati Vincenzo Maggiulli ed Enrico Cimmino.

L’inchiesta

Silvano Nestola è stato colpito a morte il 3 maggio, intorno alle 22.00, con quattro fucilate a pochi passi dall’abitazione della sorella a Copertino. La Procura fin dall’inizio ha scandagliato la vita privata dell’ex carabiniere, alla ricerca di un movente del misterioso omicidio. Ed è emerso come in passato, Nestola avesse frequentato la figlia della coppia di San Donaci. Una relazione che non sarebbe stata accettata di buon grado in famiglia.