Addio a Lino Dimitri, il giornalista dal cuore grande che non voleva arrendersi mai

Il mondo del giornalismo salentino dice addio a Carmelo Dimitri, per tutti Lino.

Lino ci ha lasciati questa notte, dopo aver combattuto con incredibile coraggio, forza e determinazione contro la “malattia del secolo”. Un male tremendo che ha affrontato non solo con la tenacia di un guerriero, ma anche con quello spirito di spensieratezza che era un vero e proprio atto di generosità nei confronti di chi gli stava accanto. Lino non voleva mai far pesare il suo dolore, le sue preoccupazioni sugli altri, e questo lo rendeva una persona ancora più speciale. Lino sorrideva, ti guardava, piegava la testa con una smorfia, ti dava una pacca sulla spalla e proseguiva a lavorare. ‘Avanti‘ diceva, e si infilava in redazione.

Lino era arrivato nella redazione di Leccenews24 dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, desideroso di imparare il mestiere, il “mestiere di giornalista”. Un mestiere ingrato, che quasi mai restituisce l’impegno, l’abnegazione, la serietà e la professionalità che gli si dedicano. Nonostante questo, Lino si era integrato perfettamente, diventando in breve tempo un vero e proprio jolly, un punto di riferimento per la sua disponibilità e la sua empatia.

Appassionato di calcio e di sport in generale, aveva seguito le serie minori con una dedizione contagiosa, spesso al fianco del collega Paolo Panico. Quante volte li abbiamo sentiti rimpallarsi la linea in redazione, scherzando dinanzi a tabelle, statistiche e immagini fornite sul monitor dai registi Marco Soda e Mariantonietta Luongo: “A te Lino, a te Paolo”. Un impegno costante in una redazione di periferia, dove imparava sul campo, scendendo in Piazza Sant’Oronzo per partecipare a conferenze stampa, eventi, convegni o semplicemente per ascoltare la voce dei cittadini e dei turisti.

Sei andato via in silenzio, Lino. Tu che hai visto nascere e crescere i nostri figli in spazi che non sono soltanto di lavoro, ma si fondono con la vita privata, in un miscuglio di aspettative, timori, gioie e delusioni. Eri orgoglioso dei tuoi nuovi incarichi in altre testate locali e nazionali, tu che seguivi il tuo Milan da lontano e da vicino con la stessa passione.

Te ne sei andato troppo presto, tu che ti facevi prendere dall’emozione per ogni cosa che ti toccava, sudando e sorridendo per tutto. Con te se ne va un altro pezzo della nostra storia di redazione, una storia ormai non più così giovane.

Sei stato un pioniere del giornalismo locale sul web, hai conosciuto le aspettative e le delusioni che solo il nostro mestiere sa regalare. Eri orgoglioso di essere diventato con noi ‘giornalista pubblicista’, conseguendo quel tesserino che dovrebbe aprirti il mondo di un mestiere che, purtroppo, di porte non sa e non sembra poterne più aprire.

Lino, ci mancherai. Mancherà la tua risata, la tua disponibilità, il tuo sguardo sempre attento. La redazione di Leccenews24 si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Il tuo ricordo e il tuo esempio resteranno per sempre con noi.