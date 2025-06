Aggressione di un minore alla stazione di Galatina, due giovanissimi finiscono in una comunità educativa

Si conclude la vicenda dell’aggressione a opera di minori ai danni di un coetaneo il 16 aprile scorso, presso la sala di attesa della stazione ferroviaria di Galatina, anche per gli ultimi due ragazzi che hanno preso parte alla vicenda.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, aveva già portato all’esecuzione di cinque misure cautelari a carico di altrettanti minori ultra quattordicenni.

Per gli indagati infraquattordicenni in questi giorni è stata invece disposta il collocamento presso comunità educative per minori, dove saranno attuati interventi di sostegno educativo, psicologico, pedagogico, di ausilio alla genitorialità anche al fine di riscontrare le competenze genitoriali, con momentanea sospensione della responsabilità genitoriale e nomina di curatore speciale, eseguita dall’ufficio Servizi Sociali del Comune di Galatina con l’ausilio di personale del Commissariato di Polizia di Stato di Galatina e della Polizia Locale.