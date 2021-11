“Alekos”, al circolo arci di Soleto le poesie di Panagulis riproposte da Antonio Fanelli

Domani giovedì 18 novembre l’appuntamento all’Arci Artelica di Soleto è con le poesie inedite di Alekos, al secolo Alexandros Panagulis, attivista, intellettuale e rivoluzionario oppostosi strenuamente alla dittatura dei colonnelli in Grecia negli anni ‘70. Le sue poesie – rimaste inedite dal 1974, anno della prima pubblicazione – sono ora riproposte da Antonio Fanelli, direttore editoriale della casa editrice Mama Dunia Edizioni che cura la raccolta.

Gli scritti di Alekos sono una preziosa testimonianza di un uomo consegnato alla storia già dal racconto scritto a pochi anni dalla sua morte da Oriana Fallaci, a cui fu legato da una profonda relazione amorosa negli ultimi anni di vita. Panagulis a causa dell’opposizione al regime liberticida dei colonnelli e al tentativo di un attentato contro gli uomini della dittatura di Geōrgios Papadopoulos fu arrestato nel 1968 e trasferito nel carcere disumano di Boiati. È da qui che arrivano le poesie degli anni della prigionia, che ora Antonio Fanelli raccoglie dopo 50 anni di oblio con l’obiettivo di far conoscere e appassionare i giovani al rivoluzionario greco. “Come Casa Editrice – spiega Fanelli – riteniamo importante riproporre le poesie scritte durante la prigionia nel carcere di Boiati da Alekos, perchè possano essere veicolo di conoscenza di fatti e avvenimenti storici e culturali che colpevolmente e, secondo noi, deliberatamente si è tentato e si tenta di cancellare con il silenzio”.

Nel silenzio è terminata anche la vita di Panagulis, divenuto dopo la liberazione deputato del Parlamento greco: nel 1976 muore infatti in un incidente stradale, dai contorni mai chiariti e preceduto da una serie di eventi oscuri, come i continui appostamenti subiti mentre indagava sui rapporti segreti intrattenuti da membri del governo democratico con gli ex colonelli.

Il libro di Antonio Fanelli è dunque presidio delle idee dell’intellettuale greco contro l’oblio del tempo. La presentazione di Alekos, le poesie di Alexandros Panagulis, sarà domani, giovedì 18 novembre, all’Arci di Soleto dalle 19.30 alla presenza dell’autore, di Anna Caputo, presidente di Arci Lecce Solidarietà, ed Enrico Fuso, di Arci Artelica. Modererà Francesca De Pascalis, operatrice sociale di Arci Lecce Solidarietà. Nella serata, anche un cameo artistico a cura degli ospiti del progetto SAI “Ambito di Campi Salentina”.