Nascondeva in casa fucili e oltre tre kg di droga, coppia di Taurisano patteggia la pena

Pateggia la pena, una coppia di Taurisano arrestata nei mesi scorsi, dopo essere stata “pizzicata” con armi e droga in casa.

Il gup Sergio Tosi ha accolto la richiesta avanzata dai legali di: Alessio Potenza, 35 anni e Debora Licci, 25enne. In precedenza gli avvocati Silvio Caroli e Valeria Carolì avevano concordato la pena di 4 anni e 2 mesi per l’uomo e di 4 anni per la donna, con il pm Roberta Licci.

Entrambi si trovano attualmente agli arresti domiciliari. Rispondono dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; detenzione abusiva di armi e ricettazione di armi.

L’arresto risale al 28 ottobre scorso. Le armi e la sostanza stupefacente furono rinvenuti a seguito di una perquisizione da parte degli agenti di Polizia di Stato di Taurisano. L’uomo venne tradotto in carcere, mentre la compagna ristretta ai domiciliari

Gli arrestati, a seguito di perquisizione domiciliare e personale, sono stati trovati, tra le altre cose, in possesso di: 11 grammi di cocaina ed oltre 300 grammi di eroina, oltre 2 Kg. di marijuana ed 1 Kg.di hashish. In seguito al controllo, gli agenti hanno anche rinvenuto tre fucili.