Altro frontale: due feriti tra Copertino e S. Pietro in Lama. Uno grave

Ennesimo impatto violento tra due auto sulle strade della provincia di Lecce. Dopo gli episodi degli ultimi giorni (che hanno visto coinvolti molti giovani, l’ultimo dei quali un 27enne che ha perso la vita a Nardò), stamane un nuovo sinistro, fortunatamente non mortale ma comunque violento.

E’ accaduto nel corso della tarda mattina odierna, lungo la SP 16, la strada che collega Copertino a San Pietro in Lama: è qui che due vetture, una Renault Clio ed una Hyundai ix20, sono andati a collidere, deformandosi entrambe.

Due le persone coinvolte, i due conducenti. Per uno di loro la situazione più critica: è rimasto incastrato tra le lamiere del suo veicolo e per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Nel frattempo sul luogo teatro della vicenda sono giunti anche alcuni mezzi del 118: il ferito più grave è stato trasferito d’urgenza al “Vito Fazzi” di Lecce, mentre l’altro è stato condotto all’ospedale di Copertino per tutti gli accertamenti del caso.

A ricostruire la dinamica dell’impatto sono impegnati adesso gli agenti della Polizia Locale di Copertino.