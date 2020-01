Schianto tra tre auto a Nardò: non ce la fa un 27enne

Ancora uno schianto, ancora sangue sulle strade salentine. Un morto e quattro feriti: parla così il bollettino dopo il tragico impatto avvenuto nel corso della tarda serata lungo la S.S. 101, quella che da Lecce porta fino a Gallipoli.

Il tutto è avvenuto alle ore 22.20, all’altezza dello svincolo per Nardò: qui, per cause ancora tutte da accertare, tre auto sono andate a collidere. Cinque, in totale, le persone coinvolte, ma per uno di loro, un giovane 27enne, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo del sinistro si sono precipitati i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre il conducente di una delle vetture dalle lamiere. Vani, però, i tentativi di rianimare il giovane: è deceduto sul colpo. Sul posto anche gli uomini della Polizia Stradale che hanno dato il via alle indagini.

Per gli altri feriti, invece, è stato disposto l’immediato trasferimento presso gli ospedali di Gallipoli e Copertino.

MAGGIORI DETTAGLI NELLE PROSSIME ORE