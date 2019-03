Uno non rispetta i domiciliari, l’altro deve espiare una pena di 3 anni: finiscono in Carcere

Dai domiciliari in una comunità di Diso al Carcere di Lecce il passo è stato “breve” per Antonio Paradiso, 33enne di Andria che nelle scorse ore si è ritrovato faccia a faccia con i Carabinieri della stazione di Spongano. I militari hanno bussato alla porta della comunità stringendo tra le mani un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di barletta.

Cosa è successo?

L’undici dicembre del 2018, il 33enne era stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale e sottoposto ai domiciliari nella struttura, ma la comunità che lo ospitava ha segnalato non solo l’incompatibilità con il regime detentivo, ma anche le violazioni che avrebbe commesso. Tanto è bastato per “aggravare” la sua posizione. Una volta concluse le formalità di rito, per il 33enne si sono aperte le porte della casa circondariale di Lecce.

Altro ordine di carcerazione a Tricase

Deve scontare una pena di tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale. Reati che avrebbe commesso nel 2012, quando si trovava a Bollate, in provincia di Milano. Per questo motivo per lui si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.

Nelle scorse ore, Massimo Ardito, 46enne di Tricase, ha ricevuto la ‘visita’ dei Carabinieri della stazione del suo paese natale che hanno bussato alla porta della sua abitazione per eseguire un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano.

Come detto, l’uomo – ritenuto responsabile dei reati maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, violenza sessuale – dovrà espiare la pena di 3 anni di reclusione. Una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato a Borgo San Nicola.