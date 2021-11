Molestie su una bambina di appena 9 anni, in casa di un anziano. 85enne indagato per violenza sessuale

Avrebbe molestato una bambina di appena 9 anni ed un 85enne è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Il suo nome compare nella richiesta di incidente probatorio a firma del pm Rosaria Petrolo che dovrà essere accolta dal gip. Viene, dunque, chiesta una perizia psicodiagnostica per verificare la capacità di testimoniare della persona offesa.

Le indagini, condotte dai carabinieri di un paese del Sud Salento, hanno preso il via dalla denuncia della madre della bambina.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, nel mese di luglio scorso, l’85enne, con precedenti penali, avrebbe approfittato della presenza in casa sua della bambina di appena 9 anni. Quest’ultima accompagnava la madre che si recava settimanalmente in casa dell’anziano per effettuare lavori domestici.

In questa circostanza, l’85enne avrebbe costretto la minore a subire atti di violenza sessuale. Infatti, l’anziano signore, cogliendo di sorpresa la bambina, l’avrebbe baciata sulla bocca. La piccola vittima avrebbe poi confidato alla madre, le molestie subite dall’uomo.