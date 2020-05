Cercano di estorcere denaro a un disoccupato e poi minacciano di morte i Carabinieri, arrestati due fratelli

Hanno prima minacciato un disoccupato per farsi dare soldi, poi, non contenti anche i suoi genitori, ma l’arrivo dei Carabinieri ha fatto sì che per entrambi si aprissero le porte del carcere.

I militari della Stazione di Alessano, insieme ai colleghi di quella di Corsano hanno tratto in arresto due fratelli, Antonio Lanni, 27enne e Luca Lanni, 24enne, che adesso dovranno difendersi dalle accuse di tentata estorsione; resistenza a Pubblico Ufficiale; violenza o minaccia Pubblico Ufficiale; minaccia aggravata in concorso e danneggiamento aggravato di autovettura in concorso.

Nello specifico, il 27enne ha tentato di estorcere un’ingente somma di denaro a un 31enne residente ad Alessano, disoccupato, ingaggiando con lui una breve colluttazione.

La vittima, minacciata anche di morte è riuscita a scappare, ma Antonio Lanni, insieme al fratello Luca, sopraggiunto nel frattempo, successivamente, si è racato presso l’abitazione del 31enne e lì hanno intimidito, mediante l’utilizzo di una bottiglia rotta, i genitori e danneggiato l’autovettura in uso alla famiglia, per poi allontanarsi prima dell’arrivo dei Carabinieri.

Gli uomini della “Benemerita”, allertati nel frattempo, hanno raggiunto tempestivamente la residenza dei fratelli e dopo aver forzato la porta di ingresso, hanno svolto una perquisizione personale e domiciliare dei due che hanno opposto resistenza, minacciato di morte i militari per essere poi bloccati.

Condotti in caserma i Lanni, al termine delle formalità di rito, sono stati tratti in arresto e tradotti presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.