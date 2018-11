Convincono un 92enne a farle entrare in casa, poi lo rapinano: arrestate due ragazze rumene

In qualche modo sono riuscite a conquistare la fiducia di un anziano di Campi salentina che, in buona fede, ha aperto le porte di casa sua a quelle due ragazze di origine rumena che si erano presentate con modi apparentemente gentili.

In realtà, le intenzioni erano altre tant’è che, alla fine, Elena Vijiila, 25enne e Rodica Ionela Plaiu di un anno più piccola (24enne), sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione. L’accusa da cui ora dovranno difendersi è di rapina.

I fatti

Le due erano riuscite ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione di proprietà di un 92enne di Campi. Anzi, sono state invitate ad entrare dal poveretto che aveva creduto alle scuse che le malintenzionate avevano raccontato. Una volta dentro, hanno cambiato faccia, mostrando le loro vere intenzioni.

Non certo con le buone maniere, hanno costretto l’anziano a consegnargli il denaro che aveva in quel momento con sé, appena 50 euro. E dopo avergli letteralmente strappato la banconota dalle mani sono fuggite via dall’abitazione.

Non hanno fatto molta strada. L’anziano ha chiesto immediatamente aiuto e quando gli uomini dell’Arma hanno raggiunto l’abitazione hanno rintracciato subito le due ragazze, non lontano dal luogo dove si era consumata la rapina.

Le due, di fatto domiciliate in provincia di Taranto, sono state arrestate in flagranza di reato di rapina e per loro si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Lecce, dove si trovano ora a disposizione del Pubblico Ministero di turno.