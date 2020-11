Tenta di rubare un’auto, ma il proprietario lo fotografa con il telefonino. in manette 21enne di Lecce

Nella mattinata di oggi gli agenti in servizio presso la Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno tratto in arresto, in flagranza, M.L. 21enne leccese, resosi responsabile del reato di tentato furto aggravato di autovettura.

I fatti

Intorno alle ore 7.00 di questa mattina, un cittadino, nel riprendere la propria auto, che aveva parcheggiato intorno alle ore 21 di ieri sera in via Taranto, ha notato la presenza di un uomo che armeggiava davanti alla serratura, facendo leva tra la portiera e il finestrino posteriore lato guida con il chiaro intento di rubarla.

Con prontezza di riflessi, il proprietario ha fotografato il ladro con il cellulare prima di avvicinarsi per chiedergli spiegazioni, ma il giovane, vistosi scoperto, ha lasciato cadere a terra un pezzo in metallo e plastica piegata, usato come divaricatore per forzare il finestrino e una chiave per dadi a pipa in metallo che aveva già inserito tra la guarnizione e il vetro del finestrino posteriore sinistro del mezzo.

Nel frattempo, sono sopraggiunti gli agenti di “Viale Otranto” che la vittima aveva allertato e a cui ha fornito la descrizione e mostrato la foto che aveva scattato poco prima.

I Poliziotti, circondato il parco adiacente a un asilo nido, lo hanno scoperto nascosto in una siepe dietro un muretto.

L’autovettura, una Lancia Phedra è stata riconsegnata al proprietario e il ladro tratto in arresto e condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.