Tenta di rubare un’autovettura a Porto Cesareo e cerca di fuggire, arrestato 23enne di Oria

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Porto Cesareo hanno tratto in arresto in flagranza un uomo ritenuto presunto responsabile, in concorso con un’altra persona in corso di identificazione, del reato di tentato furto aggravato ai danni di un’autovettura parcheggiata sulla strada.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio mirato, lo hanno sorpreso in via dei Bacini mentre, giunto a bordo di uno scooter insieme al complice poi datosi alla fuga, tentava di rubare un’autovettura di proprietà di un una persona residente nella provincia di Rieti.

Alla vista degli uomini dell’Arma, ha tentato la fuga a piedi, ma è stato prontamente inseguito, raggiunto e bloccato.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di chiavi alterate (i cosiddetti chiavini) e centraline elettroniche, strumenti comunemente utilizzati per l’avviamento forzato di veicoli.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

L’arrestato, un 23enne originario di Oria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che coordina le indagini, tutt’ora in corso al fine di identificare il complice e accertare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.