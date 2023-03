Aggredisce i clienti in un bar e ruba il cellulare al proprietario, in carcere 25enne della Guinea

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, finalizzata alla tutela dei cittadini del territorio salentino.

Nel pomeriggio di ieri, a Lecce, in Via Taranto, i militari del Norm – Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo, ha arrestato in flagranza di reato un 25enne nato in Guinea, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di rapina, percosse e danneggiamento.

Il giovane, dopo aver aggredito diversi clienti in un bar, ha assalito il proprietario al quale, nel corso della colluttazione, ha strappato dalle mani il telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

Gli uomini della “Benemerita”, prontamente allertati dalla centrale operativa sono giunti sul posto con due gazzelle e sono riusciti a rintracciare immediatamente l’aggressore, recuperando la refurtiva, restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce

Un altro arresto a Campi

Nel corso dello stesso pomeriggio, a Campi Salentina i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia del posto, in collaborazione con i colleghi della stazione locale, a conclusione di un’attività investigativa mirata, hanno tratto in arresto flagranza un 25enne, sottoposto regime dei domiciliari.

L’uomo, ore prima, violando la misura, si è recato a bordo di Fiat Marea presso un supermercato e dopo essersi impossessato di vari generi alimentari ha minacciato un dipendente del discount ed è fuggito via. Il 25enne, è stato individuato grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza ed è stato rintracciato presso il proprio domicilio. I prodotti sono stati recuperati e restituiti. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere di Lecce.

Domiciliari per un 35enne a Ugento

Nello stesso arco temporale, infine, a Ugento, i Carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto, sempre in flagranza, un 35enne ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione.

L’uomo, è stato sorpreso dopo aver compiuto un furto avvenuto alle 12.00 circa all’interno di una casa, al momento incustodita e in cui era entrato dopo aver scassinato l’infisso esterno e rubato due televisori recuperati e restituiti agli aventi diritto.

Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari.