Nasconde in casa marijuana e una grossa somma di denaro, arrestato 27enne a Santa Cesarea

Nascondeva droga, materiale per il confezionamento e una discreta somma di denaro, ma sfortuna ha voluto che i Carabinieri eseguissero una perquisizione nei suoi confronti e, al termine del controllo, per lui è scattato l’arresto.

Ai Santa Cesarea Terme, i militari della Stazione di Poggiardo, nel corso di un servizio finalizzato contrasto reati materia stupefacenti, hanno tratto in arresto il 27enne L.M.

L’uomo, al termine di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 8 involucri contenenti 90 gr di marijuana; materiale vario per il confezionamento e la somma contante di 590 euro in banconote di vario taglio, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro. I reperti sono stati assunti in carico e custoditi in attesa del versamento presso l’ufficio corpi reato. Il denaro sarà versata su un libretto di deposito giudiziario.

Al termine delle formalità di rito il 27enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.