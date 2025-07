Nasconde in casa marijuana e una pistola, 30enne finisce in carcere

Un vasto servizio di controllo straordinario del territorio è stato condotto dai Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina in collaborazione con i Carabinieri del Nas di Lecce e del Nucleo Cinofili di Modugno. L’operazione ha interessato i comuni di Guagnano, Carmiano, Porto Cesareo e Campi Salentina, nel nord Salento e sul litorale ionico.

L’intervento, coordinato per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, mirava a contrastare il traffico di droga, garantire la sicurezza generale e far rispettare il Codice della Strada. Il dispositivo ha impiegato uomini e mezzi, inclusi i Carabinieri del N.A.S. di Lecce, che si sono concentrati sui controlli igienico-sanitari e sulla sicurezza alimentare in varie attività commerciali.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali per un 30enne salentino, sostituita con la reclusione in carcere. Il provvedimento è scaturito da ripetute violazioni degli obblighi. Durante la perquisizione domiciliare, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per possesso di circa 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una pistola calibro 9 artigianale e priva di matricola completa di caricatore, munizioni e cartucce per fucile calibro 12. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

Una 34enne residente a Novoli è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria. La donna, a seguito di un controllo e perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di circa 40 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, 4 “cipollotti” di anfetamina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’attività dei Carabinieri ha riguardato anche la circolazione stradale e il contrasto all’uso illecito di sostanze stupefacenti e alcoliche. Un 32enne di Copertino, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per aver guidato senza patente e con recidiva nell’ultimo biennio.

Due 23enni sono stati segnalati per guida in stato di ebbrezza alcolica, con tassi alcolemici rispettivamente di 1,25 g/l e 1,66 g/l, ben oltre la soglia consentita.

Altri 5 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Lecce come assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modica quantità di marijuana durante perquisizioni personali.

Nel contesto dei controlli commerciali a Porto Cesareo, un bar è stato sanzionato con circa 3.000 euro di multa. All’interno della cella frigorifera sono stati sequestrati circa 11 kg di carne e quasi 8 kg di pane non sottoposti ad abbattimento termico come richiesto dalla normativa.

Numerosi sono stati anche i controlli stradali per prevenire incidenti spesso causati dall’abuso di alcol o droghe. I posti di blocco allestiti lungo le principali arterie stradali hanno permesso di controllare circa 120 persone e 51 veicoli. Sono state ritirate 3 patenti di guida e sequestrate due autovetture.

Naturalmente, le persone arrestate/segnalate sono da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.