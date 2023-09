Continuava a spacciare, nonostante i domiciliari? Nuovo arresto per un 38enne di Sanarica

Scatta un nuovo arresto per droga nei confronti di un 38enne di Sanarica con precedenti penali.

Nella giornata di sabato, l’uomo è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto in flagranza di reato è stato eseguito dagli agenti di polizia giudiziaria della Compagnia dei carabinieri di Maglie. F. M., 38enne di Sanarica, è stato poi condotto nel carcere di Borgo San Nicola.

L’uomo, in data 26 agosto, era stato già arrestato ed era finito ai domiciliari, insieme a un presunto complice, per un’altra vicenda di droga.

E secondo l’accusa, il 38enne avrebbe continuato a spacciare, nonostante la misura cautelare. Nella mattinata di oggi, al termine dell’udienza, il gip Antonio Gatto ha convalidato il nuovo arresto, come richiesto dal pm Maria Vallefuoco. Ed ha applicato la misura del carcere. Il 38enne di Sanarica, difeso dall’avvocato Mario Antonio Blandolino, nel corso dell’interrogatorio, ha affermato che la cocaina trovata in casa, costituiva la parte residua di 100 grammi, che aveva acquistato tempo fa (per la quale era già stato tratto in arresto) ed era per uso personale.

Il nuovo arresto, come detto, risale a sabato scorso. Al termine di una perquisizione in casa, dove l’indagato risultava agli arresti domiciliari, gli agenti hanno rinvenuto sul lavandino della cucina, circa 15 grammi di cocaina, suddivisi in 28 dosi nascoste in una bottiglia. Nel soggiorno, invece, sui tubi del riscaldamento sotto il solaio, sono stati ritrovati un bilancino e una scatola metallica con all’interno 4 proiettili e 45 euro. Inoltre, sul tavolo vi era l’ulteriore somma di 520 euro, dentro un portafogli. Ed infine all’interno dello sgabuzzino, invece, hanno recuperato, un altro bilancino e un foglio che riportava una serie di somme e nomi.