Sorpreso alla guida di un’autovettura rubata, 39enne finisce in carcere

È stato sorpreso alla guida di un’autovettura rubata nel corso delle verifiche e all’interno i Carabinieri hanno anche trovato un registratore di cassa rubato poco prima e per questi motivi al termine del controllo per lui è scattato l’arresto.

A Monteroni di Lecce, i militari del Nor- Sezione Operativa della Compagnia del capoluogo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Vincenzo Rossetti, 39enne, che ora dovrà difendersi dalle accuse di furto aggravato e ricettazione.

Nello specifico, gli uomini della “Benemerita”, in seguito a una serie servizi mirati di osservazione, pedinamento e controllo, messi in atto per fronteggiare l’escalation di reati contro il patrimonio, hanno bloccato l’uomo alla guida di un’autovettura, una Fiat Panda, intestata a una donna di Monteroni, oggetto di furto, con all’interno un registratore di cassa, rubato poco prima da un esercizio commerciale di Arnesano.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.