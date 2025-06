Minacce di morte all’ex compagna, arrestato 45enne di Leverano

È un 45enne l’uomo che, nella serata di ieri, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Leverano.

Per lui si sono aperte della Casa Circondariale di Lecce poiché ritenuto presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione di domicilio.

La misura cautelare personale si è resa necessaria al termine di una tempestiva attività di indagine che i militari hanno condotto dopo l’ennesimo episodio di violenza psicofisica che la donna, di qualche anno più piccola, si è vista costretta a subire.

Tra i due vi era stata una relazione sentimentale ormai giunta al termine da diverso tempo e quello di ieri sera è stato solo l’ultimo dei tanti episodi vessatori messi in atto dall’uomo.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli uomini dell’Arma si tratta di un operaio leveranese il quale, proprio ieri sera, si sarebbe recato presso l’abitazione dell’ex compagna dove avrebbe scavalcato la recinzione del giardino antistante e si sarebbe scaraventato con calci e pugni contro la porta d’ingresso principale nel tentativo di aprirla. Dopo aver constatato che la donna non era in casa, l’avrebbe contattata telefonicamente minacciandola di morte qualora non avesse fatto immediatamente rientro. In tale circostanza, allertati dalla stessa vittima, sono prontamente intervenuti i Carabinieri che già da tempo avevano incrementato i servizi di controllo e vigilanza per il contrasto alla violenza di genere proprio a seguito degli ulteriori atteggiamenti vessatori di cui l’uomo si era reso responsabile già qualche giorno addietro.

Ai militari l’uomo non ha saputo dare una plausibile giustificazione circa la sua presenza presso quell’abitazione e così, in breve tempo, gli uomini della “Benemerita” hanno ricostruito tutte le condotte vessatorie dell’uomo e proceduto al suo arresto nella flagranza di reato.

Già qualche giorno prima, a seguito di analoghi episodi, la donna aveva trovato il coraggio di denunciare i fatti presso la Stazione locale. Secondo il racconto fornito, l’atteggiamento violento dell’uomo sarebbe stato proprio la causa principale del culmine della relazione sentimentale.

Al termine delle attività, l’uomo è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica che conduce le indagini, condotto presso la Cara Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.