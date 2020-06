Sorpreso a cedere droga a tre persone nascondeva in casa eroina, 60enne tratto in arresto

Due arresti in materia di sostanze stupefacenti, è questo il bilancio della giornata di ieri dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, nel corso dei controlli sull’intero territorio salentino, inerenti la prevenzione e repressione dei reati in materia di possesso, spaccio e consumo di droga.

Nella giornata di ieri, a Trepuzzi, a conclusione di una mirata attività info-investigativa, i militari della Sezione Operativa hanno tratto in arresto, il 60enne Antonio Rampino.

Nello specifico, nel corso dell’attività di osservazione, gli uomini della “Benemerita2, hanno notato la cessione di sostanze stupefacenti a tre persone, segnalati, poi, alla Prefettura.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 6 dosi, del peso di circa 7 grammi, di eroina e tre bilancini di precisione.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro, Rampino, invece, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il proprio domicilio.

Un arresto a Maglie

Sempre ieri, nel corso della serata, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia locale, hanno arrestato M.O. 44enne.

L’uomo al termine della perquisizione personale e dell’autoveicolo sul quale viaggiava è stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina; 0,86 grammi della stessa droga racchiusa in cellophane; 6 dosi sempre di cocaina; 2,5 grammi di marijuana; 8,5 grammi di mannite utilizzata per il taglio della coca e materiale vario per il confezionamento.

La droga, la sostanza da taglio e il materiale sono stati sequestri e il 44enne è stato condotto ai domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.