Lotta allo spaccio di droga, un arresto a Matino. A Cutrofiano ‘pizzicata’ una coppia con il pollice verde per la marijuana

Guerra alla droga su tutti i fronti nel Salento. A Matino e Cutrofiano i Carabinieri, a seguito di due diverse operazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno posto fine alle attività illecite di tre persone che adesso dovranno vedersela con la giustizia.

Matino

6 panetti di hashish pari a circa 600 grammi, 2 involucri di quasi 80 grammi di “marijuana” e 2 dosi di “cocaina” pari a gr. 0,6 grammi: questo è ciò che veniva trovato dapprima addosso e poi nella propria abitazione di Matino a Giorgio Bove, 24enne nato a Casarano.

Nella giornata di ieri i militari del N.O.R. dell’Aliquota Operativa di Gallipoli lo hanno arrestato in flagranza di reato, rinvenendo inoltre nella sua casa 2 bilancini precisione e vario materiale atto al taglio e al confezionamento della droga.

Il bottino è stato sequestrato e l’uomo, ultimate le formalità di rito, è stato portato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Cutrofiano

Contemporaneamente i militari dell’Arma di Corigliano d’Otranto hanno deferito in stato di libertà, un uomo di 65anni e una donna di 56, entrambi nati in Francia, residenti a Lecce e domiciliati proprio a Cutrofiano

Sono stati trovati in possesso di 13 piante di marijuana in infiorescenza di varie dimensioni e coltivate in vaso e 22 grammi di marijuana contenuta in un barattolo di latta.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata.