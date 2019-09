Alla guida di un Tir con oltre 28kg di marijuana, arrestato in Calabria 31enne originario di Lecce

Era intento, alla guida del suo tir, a percorrere indisturbato la A2 del Mediterraneo, in Calabria, quando, si è imbattuto in una pattuglia della Polizia Stradale che gli ha intimato l’Alt. Quel fermo da parte delle Forze dell’Ordine, però, gli è costato l’arresto.

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Stradale di Cosenza Nord, hanno tratto in arresto, A.V. 31enne residente nella provincia di Lecce, in quanto trasportava a bordo dell’autotreno di cui era alla guida, oltre 28 chilogrammi di marijuana già essiccata e pronta per essere divisa in dosi da vendere.

I fatti

Nello specifico, nel corso dei consueti controlli, i poliziotti hanno proceduto alla verifica dell’autoarticolato guidato dal 31enne

Lo stato di nervosismo dimostrato dal conducente del mezzo ha insospettito gli agenti che a quel punto hanno proceduto a condurre l’uomo presso gli Uffici della Sottosezione della Polizia Stradale di Cosenza Nord, dove A.V. è stato sottoposto a una perquisizione personale, estesa, poi, anche al veicolo.

Una volta svolta la parquisizione la sorpresa. All’interno di un cassettone del semirimorchio sono stati rinvenuti alcuni contenitori di varia capienza, accuratamente sigillati, contenenti 28,100 Kg di sostanza stupefacente.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.