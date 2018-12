Assalta la banca di Viale Japigia con un taglierino, preso il rapinatore solitario

Meno di 24 ore. Tanto è durata la fuga del rapinatore solitario che, ieri mattina, ha preso di mira la Banca popolare di Puglia e Basilicata che si affaccia su viale Japigia, a pochi passi dal centro di Lecce.

Gli uomini della squadra mobile che si sono precipitati sul posto una volta scattato l’allarme sono riusciti a chiudere il cerchio, dando un volto e un nome al malvivente che con un taglierino era riuscito a farsi consegnare i contanti. A finire in manette è il 40enne Ivan Pedone, volto già conosciuto alle forze dell’Ordine.

L’uomo, che in teoria avrebbe dovuto restare in casa visto che era sottoposto ai domiciliari, era entrato nella filiale gremita di clienti con il volto coperto da una sciarpa ed un cappello, ma le ‘accortezze’ avute durante il colpo che gli ha fruttato più di 11mila euro non sono bastate ad evitargli i guai.

Incastrato dalle telecamere

Sono state le telecamere di videosorveglianza ad incastrare il bandito, fuggito a bordo di uno scooter con il bottino in mano,. È bastato comparare le immagini riprese da una farmacia con quelle della banca per accorgersi che il malvivente era arrivato in viale Japigia a bordo di uno scooter, di colore rosso.

Ha fatto tutto da solo, quindi. Le indagini degli investigatori hanno permesso di escludere la presenza di un complice che poteva averlo aiutato nella fuga.

Maggiori dettagli saranno forniti dopo la conferenza stampa che si terrà in Questura alle 11.30.