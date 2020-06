Minaccia di morte la madre per procurarsi i soldi per la droga, arrestato un uomo a Calimera

Ancora casi di violenza in famiglia nel Salento e, nello specifico, di un figlio che aggredisce la mamma e di un uomo che maltratta la convivente.

Calimera

A Calimera i Carabinieri della Stazione locale, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo responsabile, appunto, di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

I militari dell’Arma, a seguito di una chiamata al numero 112 della vittima, sono intervenuti a causa dell’ennesima aggressione del figlio, finalizzata a ottenere somme di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Giunti sul posto, gli uomini della “Benemerita”, hanno bloccato l’aggressore in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Tali maltrattamenti con vessazioni e minacce di morte, andavano avanti da diversi anni e si sono acuiti nell’ultima settimana, periodo in cui il figlio non ha più frequentato la comunità di recupero per tossicodipendenti.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Melissano

Un altro caso si è verificato a Melissano, dove, i militari della Stazione locale, insieme ai colleghi del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia di Casarano hanno arrestato un uomo, in quanto ha messo in atto nei confronti della convivente, in più occasioni, condotte aggressive e sopraffattorie.

Così, in seguito all’ultimo episodio di violenza fisica, è stato tratto in arresto ed espletate le formalità di rito, così come stabilito dall’Autorità Giudiziaria, tradotto presso un’altra abitazione in regime arresti domiciliari.