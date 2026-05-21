Spaccio di droga nel Salento, due arresti della Polizia a Lecce e Gallipoli

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un leccese 47enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e un 49enne di Gallipoli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

Nel capoluogo salentino, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura , intorno alle 2 del mattino del 20 maggio si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, per un controllo sul rispetto delle prescrizioni della detenzione domiciliare. Una volta entrati nell’appartamento, hanno notato un forte stato di nervosismo e agitazione e il sospetto ha trovato immediato riscontro. Entrando nella camera da letto, infatti, su un tavolino era posato un involucro di cellophane trasparente contenente circa 2,5 grammi di eroina. L’uomo immediatamente ha tentato di disfarsene, ma è stato fermato dagli uomini di “Viale Otranto” che hanno recuperato la droga. Durante il tentativo, l’uomo ha fatto cadere sul letto un secondo e ben più consistente involucro, precedentemente occultato tra i propri indumenti, contenente circa 41,3 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare, estesa a tutto l’immobile, ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro un bilancino di precisione perfettamente funzionante, nascosto sotto il letto e la somma in contanti di 850 euro (suddivisa in 15 banconote da 50 euro e una da 100 euro), ritenuta provento dell’attività di spaccio e custodita all’interno di un portafogli in un cassetto. I successivi test eseguiti sulla sostanza sequestrata hanno confermato la natura dei circa 43,8 grammi complessivi di stupefacente (suddivisi tra cocaina ed eroina).

Dato avviso al Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Durante l’udienza di convalida l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere.

Un arresto a Gallipoli

Nella “Città Bella”, un”operazione degli agenti del Commissariato, invece, è scattata in esecuzione di un decreto di perquisizione domiciliare delegato dalla Procura della Repubblica di Lecce.

​Nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo, i poliziotti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 24 dosi di cocaina; ​30 grammi di hashish; ​un bilancino di precisione e la somma in contanti di 785 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività ​​

L’operazione rappresenta lo sviluppo di un’attività d’indagine suppletiva nata nello scorso mese di marzo. In quell’occasione, un equipaggio del Commissariato aveva notato, nel cuore della notte, un uomo non residente aggirarsi con atteggiamento sospetto proprio nei pressi dell’abitazione del 49enne. Il controllo aveva portato al rinvenimento di una dose di cocaina. La singolarità di quell’episodio ha acceso ulteriori sospetti considerato che lo stesso è una figura ben nota agli archivi di polizia, gravato da numerosi precedenti penali specifici contro il patrimonio, la persona e, soprattutto, in materia di stupefacenti. Tra i precedenti più recenti spicca l’arresto in flagranza avvenuto la notte del 28 dicembre 2025, quando era stato sorpreso a bordo della propria auto con 28 dosi di cocaina occultate nella tappezzeria del veicolo, episodio per il quale all’esito del giudizio era già stato condannato.

​​Al termine degli adempimenti di rito e dopo aver consultato il Pubblico Ministero di turno, l’arrestato è stato ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.