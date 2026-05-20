Adescò una 12enne, per video e foto di nudo? 52enne sotto processo  

A processo con il rito abbreviato, la madre di una ragazzina, di appena 12 anni, accusata di avere “coperto” l’ex amante nella “relazione” con la propria figlia. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe circuito la giovane, con la promessa di regali, come scarpe e vestiti nuovi, per ottenere foto di nudo e per cercare di avere rapporti sessuali con lei. La madre, una 44enne, come detto, affronterà un processo con il rito alternativo, in data 5 ottobre. Risponde di pornografia minorile ed è difesa dall’avvocato Ivan Feola.

L’ex amante, un 52enne, è stato invece rinviato a giudizio ed è accusato, oltre che di pornografia minorile, anche di adescamento di minorenni. L’imputato è assistito dall’avvocato Giovanni Faggiano. L’udienza preliminare si è svolta lunedì davanti al gup Angelo Zizzari.

I fatti si sarebbero verificati tra Lecce ed un paese a Sud del capoluogo salentino, tra dicembre del 2022 e maggio del 2023. Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Erika Masetti, il 52enne avrebbe telefonato alla 12enne e rivolto lusinghe di ogni tipo soprattutto sull’aspetto fisico della ragazzina e le avrebbe promesso l’acquisto di scarpe e vestiti, come un completo costoso. Il motivo? Ottenere foto di nudo e riuscire a compiere atti sessuali con lei. Non solo, l’uomo avrebbe indotto la ragazza a compiere atti di autoerotismo, ritraendosi in foto e video dal proprio cellulare. E ancora, avrebbe diffuso materiale pedopornografici, con mezzi telematici.

Ora si attendono gli sviluppi dei due processi.