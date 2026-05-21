Paura nella notte a Copertino, fiamme nel negozio “Risparmio Casa””

Momenti di grande apprensione nella notte a Copertino, dove un incendio ha colpito l’esercizio commerciale “Risparmio Casa”. L’allarme è scattato intorno all’una di notte, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce. Al loro arrivo, i Caschi Rossi si sono trovati di fronte a fiamme alte e a un intenso fumo nero che fuoriusciva da una porzione del punto vendita.

Le squadre operative hanno avviato senza le manovre di spegnimento e di messa in sicurezza dell’intera area. Grazie al lavoro sinergico e alla rapidità dei soccorsi, il personale del 115 è riuscito a circoscrivere il rogo a una sola parte del negozio, impedendo che le fiamme si propagassero al resto della vasta struttura commerciale e limitando drasticamente i danni.

Una volta domato l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per la bonifica e la messa in sicurezza dei locali, terminate soltanto alle ore 07:00 del mattino.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato gli accertamenti di competenza per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e l’origine del rogo.