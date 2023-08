Accusato di una lunga serie di furti, presunto ladro-seriale finisce in arresto

Finisce in arresto un giovane accusato di una lunga serie di furti, non sempre messi a segno. M.A.A.E, 20 anni residente ad Aradeo, è stato raggiunto, nelle scorse ore, da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a firma del gip Antonio Gatto, come richiesto dal pm Alessandro Prontera. Il giovane è comunque già detenuto presso il carcere di Borgo San Nicola per altra causa.

Le accuse

Il presunto ladro seriale risponde delle accuse di furto, tentato e consumato, ma anche di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Il giovane è coinvolto in ben 13 episodi avvenuti tra novembre del 2022 e marzo del 2023. I fatti si sono verificati a Galatina, Sogliano Cavour, Nardò, Galatone, Aradeo. Avrebbe utilizzato, indebitamente, la carta bancomat e quella prepagata di un’altra persona, con cui effettuava prelievi e pagamenti, per 55 euro. E assieme ad un complice, avrebbe rubato da una chiesa, una cassettiera delle offerte.

E poi, viene accusato dei furti in esercizi commerciali. In una circostanza (assieme ad una complice), si impossessava della somma di 80 euro da una macchinetta di giochi per bambini. Ed in un’altra occasione, utilizzando come ariete una macchina, si portava via 220 euro.

L’indagato è poi accusato del furto in un bar da cui sottraeva l’incasso settimanale di circa 4.000/4.500 euro e 500/1.000 euro, da un’agenzia viaggi. E di un episodio simile, da cui ricavava la somma di 3.000 euro.

Il giovane risponde anche del tentato furto in ospedale. In un’altra occasione, invece, tentava il furto in una lavanderia. Inoltre risponde della ricettazione di due macchine e del tentato furto in un’abitazione.

L’arresto

Il giudice ha applicato la misura cautelare per tutti i capi di imputazione ad eccezione dei tentati furti in un esercizio commerciale, in ospedale e presso la lavanderia.

L’indagato, assistito dall’avvocato Benedetto Scippa, è stato poi sentito dal gip, ed ha ammesso, durante l’interrogatorio di garanzia, gran parte dei colpi, negando però di essere l’autore del furto in chiesa.

Ora si attendono gli sviluppi della vicenda giudiziaria.