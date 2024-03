Tradito dal nervosismo durante un controllo, 25enne albanese trovato con 26 chili di hashish

A tradirlo è stato il nervosismo. Una emozione che un venticinquenne di nazionalità albanese non è riuscito a nascondere quando il personale della Squadra Mobile di Lecce, impegnato in un servizio mirato al contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, lo ha fermato, in una località barese, per un controllo. È stato quell’atteggiamento a ‘insospettire’ gli uomini in divisa che hanno deciso di vederci chiaro. Così, con l’aiuto delle unità cinofile hanno, gli uomini in divisa hanno effettuato una perquisizione personale estesa anche al furgone che l’uomo stava guidando.

In un doppiofondo ricavato nel pianale del veicolo, apribile attraverso un congegno dotato di una pulsantiera nascosta, gli agenti hanno trovato diversi panetti di sostanza stupefacente, hashish, per la precisione per un peso complessivo di 26 chilogrammi. Non solo, sono stati rivenuti anche 17 grammi circa di marijuana e 8 grammi circa di cocaina.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e il giovane, ritenuto presumibilmente responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari è stato condotto presso la locale Casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.