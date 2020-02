Trovato in possesso di 110 grammi di marijuana, 34enne finisce in carcere

Prosegue ininterrottamente l’attività dei militari dell’Arma allo scopo di prevenire e reprimere qualsiasi tipo di reato, dalla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, proseguendo con la violenza domestica e le irregolarità in materia edilizia.

Le verifiche svolte hanno portato all’arresto di due persone e alla denuncia di un’altra.

Sostanze stupefacenti a Lecce

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, nel capoluogo, a conclusione di un’attività di indagini, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Jari Castelluzzo, 34enne.

L’uomo a seguito di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 110 grammi di marijuana; materiale vario per il confezionamento e la somma in contanti di 86 euro.

Il tutto è stato sequestrato e il 34enne, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Atti persecutori nei confronti della ex

A Nardò, invece, gli uomini della “Benemerita” della Stazione Locale, hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa nella giornata di oggi dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, un uomo, resosi responsabile di atti persecutori nei confronti ex compagna.

Espletati tutti gli adempimenti è stato tradotto presso la propria abitazione.

Opere edilizie senza autorizzazione

A Corigliano d’Otranto, infine, i Carabinieri Forestali, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Maglie, in Località “Gallizze”, hanno deferito in stato di libertà una persona resasi responsabile di aver realizzato una serie di opere edilizie in assenza di permesso per costruire.