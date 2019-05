Rapina il supermercato con un complice, ma viene beccato mentre nasconde parte del bottino: arrestato 44enne

Ha messo a segno una rapina al supermercato Conad di Casarano, ma non ha avuto la stessa “fortuna” del complice che è riuscito a far perdere le sue tracce, almeno per il momento. La fuga di Daniele Buono, 44enne del posto, è finita poco dopo il colpo che gli aveva fruttato 2mila euro. Accompagnato in Caserma, ora è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

I fatti

Insieme al suo compagno di scorribande, ancora in via di identificazione, ha preso di mira il supermercato che si affaccia su viale della stazione, riuscendo ad impossessarsi di circa 2mila euro in contanti. I soldi custoditi in cassa che, probabilmente, avrà ottenuto “sfoggiando” una pistola, vera o giocattolo non è dato saperlo.

Bottino in mano si è guadagnato la via di fuga, ma il suo anonimato – come detto – è durato poco. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia, insieme ai colleghi della stazione di Melissano, lo hanno sorpreso poco dopo, mentre cercava di nascondere parte della refurtiva nell’intercapedine di un’abitazione. Probabilmente la sua fetta: circa 1.240 euro, recuperato e restituito.

Che fosse lui l’autore del colpo è stato confermato anche dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, installate all’interno del supermercato. Le scarpe immortalate dagli occhi elettronici erano le stesse indossate dal fermato e anche la corporatura corrispondeva.

Non è finta, durante un sopralluogo gli uomini in divisa hanno trovato anche due passamontagna, abbandonati a poca distanza dal luogo della rapina, prontamente sequestrati.

Per l’arrestato, una volta concluse le formalità di rito, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.