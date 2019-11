‘Riconosciuto’ dai poliziotti, cerca di seminarli nel traffico: spacciatore 31enne finisce ai domiciliari

Quando gli agenti della Sezione Volanti, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno “incrociato” in via Enrico Toti (all’incrocio con via di Leuca), un 31enne leccese hanno ‘ricordato’ subito il suo un volto, conosciuto per alcuni precedenti. Impossibile non notarlo e, ancor più, non accorgersi che, alla vista dei poliziotti, ha certato di dileguarsi nel traffico cittadino.

Il suo tentativo di ‘evitare’ un eventuale controllo è stato vano, dato che è stato fermato poco dagli uomini in divisa. È stato in quel preciso momento che per lui sono cominciati i guai. Durante il controllo, il 31enne ha fatto cadere per terra un involucro in carta stagnola contenente marijuana. Non solo, la conseguente perquisizione personale ha permesso di rinvenire una banconota da 50 euro accartocciata, probabile ricavo della vendita di altra sostanza stupefacente.

La perquisizione in casa

Come prassi vuole in questi casi, gli agenti hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo. E nemmeno in casa sono mancate ‘sorprese’. Gli agenti, infatti, hanno trovato altra droga, il materiale necessario per il confezionamento delle dosi e gli ‘strumenti del mestiere’. Nel dettaglio:

una bustina di hashish del peso di poco più di 4 grammi;

sei bustine contenenti cocaina per un totale di circa 2 grammi;

sei involucri di carta stagnola, pronti alla vendita, contenti marijuana per un peso complessivo di circa 35 grammi;

sette bustine di cellophane contenti circa 37 grammi di marijuana;

una bustina contente altri 58 grammi di marijuana;

tre bilancini di precisione,

una confezione da 142 pezzi integrali di bustine di cellophane trasparente per il confezionamento delle dosi;

un paio di forbici.

Al termine dell’attività di indagine, in relazione alla quantità di stupefacente sequestrato ed al possesso di materiale atto al confezionamento, S.A. (queste le sue iniziali) è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.