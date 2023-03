Droga e telefonini sequestrati in carcere. Scatta l’arresto di un detenuto nel carcere di Borgo San Nicola

Scatta un arresto dopo il sequestro avvenuto nelle scorse ore, quando, gli agenti penitenziari del carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce, sono riusciti a scoprire 18 telefonini e droga, ben occultati all’interno della cella di un detenuto.

Il gip Alcide Maritati, nella giornata di oggi, ha convalidato l’arresto richiesto dal pm di turno Maria Consolata Moschettini, di un detenuto della provincia di Napoli che sta già scontando in carcere la condanna per associazione mafiosa. Risponde delle accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dell’udienza, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’uomo è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish, oltre che di numerosi telefoni cellulari.

A dare notizia del ritrovamento di droga e telefonini era stato, nelle scorse ore, il Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Puglia.