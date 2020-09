Maltratta la mamma anche per ottenere denaro, 22enne finisce in Carcere

Per un 22enne residente nella provincia di Napoli, ma domiciliato in una comunità terapeutica del Salento si sono aperte le porte del carcere perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Sono stati i Carabinieri della stazione di Melendugno ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura.

A dare il via alle indagini è stata la denuncia della mamma convivente che ha bussato alla porta della Tenenza di Cercola, in provincia di Napoli per raccontare agli uomini in divisa di essere costretta a subire minacce e violenze, anche fisiche. Una escalation di cattiverie anche per ottenere somme di denaro.

Una volta concluse le formalità di rito, il 22enne è stato accompagnato al Carcere di Borgo San Nicola.