Nell’arco di due anni gli estorce denaro e balle di fieno. 23enne di Casarano finisce in carcere

Il giovane, Matteo Bevilacqua, al termine delle formalità di rito è stato tradotto dai Carabinieri presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola”.

Nella serata di ieri a Collepasso il personale della Stazione locale dei Carabinieri, nel corso di un’attività investigativa, ha tratto in arresto in flagranza per il reato di “estorsione continuata”, Matteo Bevilacqua, 23enne residente a Casarano.

Il giovane a seguito di innumerevoli minacce, ha ottenuto un incontro nelle vicinanze di una chiesa per ritirare la somma contante di 400,00 euro.

I militari operanti dell’Arma, prontamente intervenuti, hanno bloccato il 23enne rinvenendo il denaro che è stato restituito all’avente diritto.

Non solo denaro

Ulteriori accertamenti hanno consentito, inoltre, di appurare che Matteo Bevilacqua, con analoghi comportamenti intimidatori, ha costretto la vittima a consegnargli nell’arco temporale che va dal novembre 2016 al giugno 2018, 150 balle di fieno, oltre ad altri 300,00 euro nella giornata del 27 novembre scorso.

L’Arrestato espletate le formalità rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri della Stazione del comune salentino.