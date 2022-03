“Pizzicato” in macchina con oltre 3 chili di hashish. Arrestato un presunto corriere della droga

È stato arrestato nelle scorse ore, un presunto corriere della droga, dopo essere stato “pizzicato” con oltre tre chili di hashish in macchina. Inizialmente, F.B., 51enne di Gallipoli, era stato ristretto in carcere. Dopo l’udienza, il gip Giulia Proto ha convalidato l’arresto, ma ha disposto i domiciliari, come richiesto dall’avvocato Speranza Faenza.

F.B. Risponde di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono a lunedì scorso. Il 51enne, intorno a mezzogiorno, veniva fermato a Gallipoli dai militari della Guardia di Finanza di Lecce, mentre procedeva a bordo della sua auto, con andatura incerta. L’uomo veniva fermato ed a seguito di perquisizione veniva ritrovato in possesso di ben 32 panetti di hashish, per un peso complessivo di 3,250 chili. Inoltre, possedeva la somma di 310 euro, suddivisa in banconote piccolo taglio. Invece, la perquisizione domiciliare dava esito negativo. L’uomo successivamente finiva in carcere, come disposto dal pm di turno Francesca Miglietta

Durante l’udienza di convalida, F.B. si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al termine della stessa, il giudice ha convalidato l’arresto. Secondo il gip, sussistono le esigenze cautelari e “la quantità della sostanza trasportata denota un’attività all’ingrosso e il contatto con ambienti malvitosi. L’indagato ha infatti svolto il ruolo di corriere ( probabilmente la somma di denaro in suo possesso era il compenso o l’anticipo per il viaggio) per ben 32 panetti di hashish finalizzati a rifornire il mercato della droga”. Il giudice gli ha comunque accordato i domiciliari: “in ragione della tipologia di sostanza stupefacente ( droga leggera), nonché in ragione dell’evidente risalenza dei precedenti specifici” ( a circa 25 anni fa).