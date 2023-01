Assenteismo nel Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo. Pubblicate le delibere di licenziamento

Arriva la delibera di licenziamento degli assenteisti presso il Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo. Il provvedimento per alcuni dipendenti, a firma del Direttore Generale Stefano Rossi, è stato pubblicato sul sito dell’Asl. È stata data dunque esecuzione alla precedente decisione dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

In precedenza l’Asl aveva disposto, come atto dovuto, la sospensione di tutti gli indagati coinvolti nell’inchiesta penale.

E nei giorni scorsi, è arrivato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura.

Risultano indagate 14 persone, in qualità di dirigenti medici, infermieri e impiegati amministrativi, tutti dipendenti della Asl di Lecce, con le accuse a vario titolo e in diversa misura di truffa aggravata ai danni del Servizio sanitario nazionale e false attestazioni in certificazioni.

L’attività investigativa si è sviluppata attraverso pedinamenti e immagini di videocamere, per un periodo di 10 mesi tra il 2021 e il 2022. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero fatto timbrare il proprio badge, da altri colleghi, in modo da attestare la presenza in servizio in orari in cui, invece, sarebbero stati assenti, per ritardo o allontanamento anticipato – per questioni puramente personali – inducendo così in errore l’amministrazione.