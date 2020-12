Processo di Appello sul presunto “Sistema Tedesco”. Assolto l’ex Direttore Generale della Asl, Guido Scoditti

Arriva l’assoluzione con formula piena, per l’ex direttore generale della Asl Lecce, Guido Scoditti.

La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Appello di Bari che ha accolto l’istanza dell’avvocato Massimo Manfreda.

In primo grado, per il 77enne, originario di Mesagne, intervenne la prescrizione a spazzar via i reati di associazione a delinquere e di falso.

Scoditti era accusato di aver preso parte ad una presunta associazione per delinquere capeggiata dall’allora assessore regionale pugliese Alberto Tedesco. Ed è stato assolto “per non aver commesso il fatto”, come anche Adolfo Schiraldi, uno dei collaboratori della segreteria di Tedesco,

Secondo l’accusa, i componenti dell’associazione avrebbero tra il 2005 e il 2009, gestito la sanità pugliese, pilotando nomine e truccando appalti.

Ricordiamo che il 24 febbraio del 2011, Scoditti venne arrestato e condotto ai domiciliari. Poche oro dopo, si dimise dalla carica di direttore generale della Asl Lecce e tornò a piede libero.