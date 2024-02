Furto di pannelli fotovoltaici per un valore di 8 milioni di euro. Arrivano quattro assoluzioni 

Arriva la sentenza di assoluzione con formula piena per quattro imputati, a 13 anni di distanza dal furto di oltre 600 bancali di pannelli fotovoltaici con i relativi inverter, per un valore di 8 milioni di euro, nei pressi di Soleto.

Nelle scorse ore, il giudice Giovanna Piazzalunga ha assolto “per non aver commesso il fatto”, al termine del processo: Domenico Mariani, 47 anni, di Galatina; Salvatore Colazzo, 49enne, anch’egli di Galatina; Antonio Graziano, 65enne di Napoli; Salvatore Fiorillo, 57enne, di Sant’Antimo.

I fatti risalgono al 14 febbraio del 2011. In base a quanto emerso in fase d’indagine, Mariani avrebbe fornito agli autotrasportatori la possibilità di accedere nell’area del capannone della società Pavimenti fratelli Marra, dove si trovavano i pannelli di proprietà della srl Avanzalia Italia.

Colazzo e Fiorillo, nello specifico, avrebbero procurato i camion con i relativi autisti e i documenti di trasporto falsi per trasferire la merce rubata da Soleto in Campania. Non solo, poichè Fiorillo avrebbe fornito la base logistica per lo smistamento della refurtiva. Invece, Graziano, avrebbe (come Mariano) tenuto i contatti tra salentini e campani e poi avrebbe individuato i luoghi dove stoccare e smistare i pannelli.

Oltre 400 bancali rubati furono ritrovati qualche giorno dopo, in provincia di Caserta, dagli agenti della squadra mobile di Lecce.

Le motivazioni della sentenza si conosceranno entro novanta giorni.

Gli imputati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Antonio Savoia e Giuseppe De Luca.