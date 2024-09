Auto finisce in una vasca per la raccolta delle acque piovane, tre donne in codice rosso

Il pomeriggio di ieri è stato segnato da un grave incidente stradale a Veglie. Intorno alle 17:50, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in località Corti Piccoli per soccorrere le vittime di uno schianto.

Un’autovettura Volkswagen Lupo, per cause ancora da chiarire, è precipitata in una vasca adibita alla raccolta dell’acqua piovana. All’interno del veicolo viaggiavano tre donne, tutte residenti a Veglie

I Caschi Rossi, giunti sul posto, hanno immediatamente messo in sicurezza la zona e lavorato per estrarre la conducente, rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto. Tutte e tre le donne sono state soccorse e trasportate in codice rosso presso l’ospedale di Lecce.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato al sinistro.