Campi Salentina, due incendi distruggono un Suv e una BMW. Una era del sindaco

Ancora due roghi. Ancora due auto distrutte. E stavolta a farne le spese è stato anche il sindaco Alfredo Fina. Epicentro: Campi Salentina.

E’ quanto accaduto nella notte appena trascorsa nel paese del nord Salento dove ad essere state consegnate alle fiamme sono state un Suv e una Bmw. Il primo di proprietà del sindaco Fina. L’incendio che ha interessato il Primo Cittadino si è registrato all’interno del cortile della sua abitazione, in via Manzoni.

E’ stato qui che, poco dopo le ore 2, ignoti hanno lanciato una bottiglia incendiaria (poi ritrovata dopo aver domato le fiamme): Fina, svegliato in piana notte, si è adoperato affinché il rogo non raggiungesse anche un’altra vettura. Sul posto, pochi minuti dopo, i Vigli del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione che ora seguono le indagini.

“I Sindaci dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, appresa la notizia dell’atto intimidatorio subito dal Sindaco di Campi Salentina, Alfredo Fina, nel condannare il vile e violento gesto doloso, sulla cui matrice sono in corso indagini approfondite, esprimono la loro solidarietà e vicinanza al primo cittadino, rinnovando la massima fiducia nell’operato degli inquirenti e delle forze dell’ordine“, si legge in una nota.

Ma, come detto, non è stato l’unico episodio avvenuto in paese. Un altro rogo è stato domato anche in via Nino di Palma, dove ad essere stata distrutta completamente è stata una Bmw di un militare originario del posto. Ignote, anche in questo caso, le motivazioni del gesto. Ma è difficile che i due casi siano collegati tra loro.

L’ondata di atti incendiari, quindi, non pare arrestarsi. Appena 24 ore, infatti, si erano registrato un altro duplice gesto a Lecce, dove in Via Antonio dell’Abate erano state incendiate altre due macchine.