Auto-pirata travolge due ragazze in scooter, una grave in ospedale. È caccia all’uomo che ha omesso i soccorsi

Avevamo già detto che questo sarà ricordato come il weekend degli incidenti, alcuni rocamboleschi, altri un po’ meno. E la serie di sinistri che ha interessato il Salento in questo caldo fine settimana non è ancora terminata. Nella tarda serata di ieri, intorno alle 4 di mattina, due ragazze in scooter sono state travolte da un’auto che non si è fermata a prestare i primi soccorsi.

Il conducente dell’auto che ha investito le due, infatti, si è dato alla fuga ed è già caccia all’uomo che non ha prestato i soccorsi. L’incidente è avvenuto al termine di un sabato molto movimentano. Le due ragazze percorrevano via Leuca a Castromediano in direzione di Cavallino, quando il conducente dell’auto incriminata le ha travolte. Dopo l’impatto, le due giovani sono finite sull’asfalto senza alcun soccorso ad attenderle.

Sul posto si è precipitato il 118 che ha trasportato le ragazze all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Delle due, la più piccola, una 17enne se la caverà in pochi giorni. È stata più sfortunata, invece, la conducente dello scooter, una 22enne di Lizzanello che dopo essere stata operata d’urgenza, è ora in rianimazione.

Del conducente non si sa ancora nulla, né il nome né la targa, ma dalle prime indagine dei Carabinieri della stazione di Cavallino sembrerebbe che le telecamere abbiano ripreso il sinistro. È solo questione di tempo, prima che l’autista sia rintracciato.