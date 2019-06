Auto impazzita si schianta in una stazione di servizio, tragedia sfiorata per una donna al distributore di benzina

Verrà ricordato come il weekend degli incidenti rocamboleschi. Alcuni purtroppo sono stati mortali, come quello che è costato la vita ad una 40enne albanese, sulla strada statale 274, all’altezza dello svincolo per Baia Verde e Li Monaci. Altri, invece, sono stati, appunto, rocamboleschi, come l’incidente di ieri in via 95mo Reggimento Fanteria a Lecce. Di questo seconda categoria fa parte l’incidente avvenuto questa mattina sulla Lecce-Maglie che ha provocato attimi di terrore.

Un’auto impazzita si è schiantata nell’area di servizio Esso, all’altezza di Cavallino. La vettura, una Bmw X3 bianca, viaggiava a velocità sostenuta sulla strada statale 16 quando, a un certo punto, l’automobilista ha perso il controllo. La macchina è così piombata all’impazzata nell’area carburanti della stazione, sfiorando la tragedia.

La Bmw ha prima urtato un guard rail e poi si è schiantata violentemente contro la colonnina di erogazione automatica di carburante. E proprio a quella colonnina si trovava una donna che si è vista la morte in faccia. Rendendosi conto dell’accaduto e mantenendo sangue freddo, la povera malcapitata dai riflessi pronti è riuscita a spostarsi in tempo e ad evitare l’impatto con la macchina impazzita, con qualche millisecondo di anticipo. Ad un passo dalla tragedia, la giovane donna ha evitato il peggio.

Non è andata così per il conducente dell’auto bianca, che ha riportato ferite alla testa. Sul posto si è precipitato il 118 che ha soccorso l’uomo, trasportandolo al Pronto Soccorso di Lecce con codice giallo. Insieme all’ambulanza, è intervenuta anche la Polizia Locale di Cavallino per i rilievi del caso e per gli accertamenti sulle condizioni psicofisiche del conducente dell’auto impazzita.