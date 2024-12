28enne di Cursi morta a seguito dell’incendio in un bed & breakfast. Eseguita l’autopsia

È stata eseguita l’autopsia sul corpo di Emanuela Chirilli, 28enne di Cursi, per far luce sul decesso avvenuto a seguito dell’incendio, divampato il 29 novembre, in un bed & breakfast di piazza Municipio, a Napoli. I successivi approfondimenti tossicologici e istologici del Policlinico serviranno a ricostruire quanto accaduto. Intanto, come atto dovuto, le sostitute procuratrici Giuliana Giuliano e Federica D’Amodio hanno iscritto nel registro degli indagati, per le ipotesi di reato di incendio colposo e omicidio colposo, la proprietaria dell’appartamento, di 62 anni, e il gestore della struttura ricettiva, di 44 anni. Si tratta di un atto dovuto che consente ai difensori degli indagati (gli avvocati Paolo Carrara e Marco Palermo) e della famiglia della vittima (l’avvocato Dimitry Conte) di nominare i propri consulenti di parte.

L’autopsia, è stata effettuata , nel pomeriggio di ieri dal medico legale Luigi Ricciardi e dall’anatomopatologo, Andrea Ronchi.

I risultati completi dell’esame autoptico si conosceranno, dopo tutti i necessari accertamenti medico legali.

Invece, nelle prossime ore, la salma di Emanuela Chirilli tornerà a Cursi per la celebrazione dei funerali.

Stando ai primi riscontri investigativi, a generare le fiamme sarebbe stato un corto circuito, pare tra le 4 e 5 della notte, ma a chiarire tutti i contorni della vicenda saranno le indagini ancora in corso. L’ipotesi più accreditata è che le fiamme siano divampate nella sauna del bed & breakfast per un corto circuito, sorprendendo nel sonno Emanuela.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Napoli e la polizia scientifica per ricostruire la dinamica.

Emanuela Chirilli avrebbe dovuto lasciare a breve la struttura in cui alloggiava da neppure un giorno. La 28enne era nella città campana come turista, per una sosta intermedia dopo un viaggio.

Nei giorni precedenti alla tragedia, una cliente, nell’attribuire 2 stelle su 5 in una recensione aveva motivato il voto sostenendo di aver preso una scossa elettrica all’interno della struttura e di aver avvisato anche la direzione di quanto accaduto.

Ora si attendono gli esiti dell’esame autoptico.