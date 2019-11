Accoltella il titolare del bar di Merine, resta in carcere per tentato omicidio

Ha scelto di non rispondere alle domande del gip Simona Panzera, Andrea Signore, il 47enne di Merine arresto per aver accoltellato un 28enne al termine di una violenta lite scoppiata, pare, per alcune consumazioni non pagate. Accusato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dall’utilizzo dell’arma – un coltello pieghevole a serramanico – l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto che si è tenuta presso il carcere di Borgo San Nicola. Insomma, ha fatto “scena muta”.

I suoi legali – gli avvocati Fulvio Pedone ed Angelica Angelini – ritengono che ci siano ancora molti punti da chiarire su quella notte di rabbia e di sangue.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, poco dopo le 23.00, il 47enne avrebbe colpito il giovane titolare del bar che si affaccia sulla piazza principale della frazione di Lizzanello con un coltello. Un colpo all’addome, come ultimo atto di una lite. Mentre l’ambulanza del 118 ha accompagnato il ferito all’Ospedale di Scorrano, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, i Carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi della radiomobile di Lecce, hanno fermato l’autore dell’aggressione. Aveva ancora le mani sporche di sangue, quando è stato ‘rintracciato’.

Come raccontato anche da alcuni testimoni, poco prima dell’accoltellamento c’era stata un lite tra il 28enne e un altro ragazzo di Merine, a causa del mancato pagamento di alcune consumazioni. Durante la discussione sarebbe intervenuto Signore. Poi l’epilogo, noto.

Secondo i legali del 47enne, invece, l’uomo sarebbe stato aggredito, in due occasioni, dal proprietario del bar. La prima volta, quando si è messo in mezzo ad una discussione tra il il 28enne e un suo parente, che non avrebbe pagato alcune consumazioni. Insomma, mentre cercava di intervenire in una zuffa. Nella seconda circostanza, Signore sarebbe stato anche colpito violentemente da 28enne, poi ferito, dovendo ricorrere alle cure mediche per un trauma cranico.

I legali di Signore potrebbero chiedere a breve l’ascolto del proprio assistito anche perché ritengono che la presunta vittima sia stata colpita una sola volta con un coltellino da cucina.

Fatto è che, come deciso dal giudice, il 47enne resterà in Carcere.